Экспресс-тесты на коронавирус опасны: в Минздраве раскрыли причину

Юрий Сергиенко Общество 10:45, 18.04.2020 Обновлено: 10:50, 18.04.2020

В Министерстве здравоохранения Украины предупредили, что самостоятельное проведение экспресс-тестов на коронавирус COVID-19 несут угрозу окружающим.

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Об этом 18 апреля на брифинге заявил глава ведомства Максим Степанов. Негативный результат, который он покажет, может быть обманчивым и человек будет заражать других.

"Иногда человек делает экспресс-тест, находясь в инкубационном периоде, видит негативный результат и успокаивается от этого. Начинает нарушать самоизоляцию, болеть и заражать своих близких", – сказал Степанов.

Министр напомнил о необходимости проведения ПЦР-тестов после появления симптомов, потому что они более точно могут показать наличие или отсутствие инфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, экспресс-тесты на коронавирус заполонили украинские аптеки, но они достоверны лишь на 50%.

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