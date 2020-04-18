Экспресс-тесты на коронавирус опасны: в Минздраве раскрыли причину

В Министерстве здравоохранения Украины предупредили, что самостоятельное проведение экспресс-тестов на коронавирус COVID-19 несут угрозу окружающим.

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Об этом 18 апреля на брифинге заявил глава ведомства Максим Степанов. Негативный результат, который он покажет, может быть обманчивым и человек будет заражать других.

"Иногда человек делает экспресс-тест, находясь в инкубационном периоде, видит негативный результат и успокаивается от этого. Начинает нарушать самоизоляцию, болеть и заражать своих близких", – сказал Степанов.

Министр напомнил о необходимости проведения ПЦР-тестов после появления симптомов, потому что они более точно могут показать наличие или отсутствие инфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, экспресс-тесты на коронавирус заполонили украинские аптеки, но они достоверны лишь на 50%.

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