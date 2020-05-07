Экспресс-тесты на китайском и просроченные маски: мэры городов Украины рассказали о гуманитарной помощи

Многие города Украины получили мизер, которого не хватит и на день работы одной больницы, от скандальной гуманитарной помощи из Китая, привезенной вместе с коммерческим грузом компании "Эпицентр".

Некоторые города вовсе не получили медицинский груз, другим достались экспресс-тесты с инструкцией на китайском языке и товары без сертификатов качества. Об этом рассказали мэры украинских городов, передает "Страна".

По словам городского головы Днепра Бориса Филатова для "красивых цифр" при передаче гуманитарной помощи перчатки и бахилы считали единицами, а не парами.

"Еще мы получили бахилы, перчатки. Но прикол в чем: они в отчётах их считали не парами, а единицами. То есть, они отчитывались, к примеру, что вручили нам 30 тысяч перчаток, а я спрашиваю, где они? Мне объясняют, что это 30 тысяч единиц, а не пар. Ну, как это? У любого врача должны быть две пары перчаток и две пары бахил. У нас после этого был даже скандал. Они это делали для красивых цифр. Как можно было передавать одну перчатку и одну бахилу? Это для одноруких и одноногих врачей?" – отметил Филатов.

Борис Филатов Униан

Из дорогостоящих принадлежностей в Днепр передали сломанный аппарат ИВЛ, который позже заменили на новый , и одну переносную рентген-установку.

"Вот еще цифры. От Офиса президента Днепр получил: 30 штук пульсоксиметров, перчатки нетальковые нитриловые – 30 тысяч штук, 150 костюмов биозащиты, 300 штук бахил, 84 термометра и 1050 экспресс-теста. Это на наш миллионный город", – рассказал мэр Днепра.

По его словам, всю гуманитарную помощь передали без документов, накладных и сертификатов качества.

"Нам звонили, мы приезжали и забирали груз. Из Китая ли он? Я не знаю. Мы его даже в больнице подписали под кодовым названием, типа “От Иванова”. Мы не знаем, почему. Не было документов, поэтому трудно говорить о качестве этого груза. Даже накладные писали от руки. Это была писулька, просто бумажка", – добавил Филатов.

Мэр Харькова Геннадий Кернес также отметил, что груз передали в "смешном количестве". Кроме того, защитные костюмы город для медиков до сих пор не получил.

"Вся "гуманитарка" передавалась через облгосадминистрацию. Я не видел, как приходили эти грузы, в каких коробках. От Офиса президента все передавали губернаторам, а губернаторы уже мэрам давали немного. Но это смешное количество.

Геннадий Кернес Страна

2-й роддом и больница скорой помощи напрямую получали 8 тыс перчаток и 12 тыс масок. 25-я больница – 2 тысячи масок и 400 перчаток. Обещали еще защитные костюмы, но так никто до сих пор их и не получил. 98% того, что было необходимо, мы добирали собственными силами. А Герега (Александр Герега, нардеп, собственник "Эпицентра" – Ред.) нам передал 100 тысяч масок бесплатно, и еще или 600, или 6000 очков", - рассказал Кернес.

В Одессе после получения двух тысяч экспресс-тестов неделю переводили инструкцию на китайском языке. Как рассказал мэр города Геннадий Труханов, пока ее переводили, пришла информация, что некоторые страны эти тесты вообще возвращают, потому что они неправильные.

Геннадий Труханов Страна

"Мы практически их не использовали. Врачи даже отказывались проводить эти экспресс-тесты, если они не работают. К ним не было никаких сертификатов качества, сопроводительной документации. Вот этот гуманитарный груз завезли, передали в облгосадминистрацию, и дальше пустили по регионам", – отметил Труханов.

По словам городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко, от области там не получали никакой гуманитарной помощи. Он отметил, что больницам помогают местные предприниматели, они обеспечены всем необходимым.

Анатолий Бондаренко Страна

"Мне неизвестно о том, чтобы мы от центральной власти получали какую-либо гуманитарную помощь. Ни разу ничего не получили. Кроме тих 900 тысяч грн, которые выделены из областного бюджета, то есть, можно сказать, от государства. В то время, как наш городской совет выделил 98 млн грн. Я не знаю, где делись те защитные костюмы, о которых отчитался Офис президента. Пусть Офис президента отчитается, куда он их дел", – рассказал Бондаренко.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук поделился, что первую гуманитарную помощь централизовано от облгосадминистрации получили уже в середине апреля.

"Поставили нашей больнице несколько тысяч рукавиц, 860 бахил, 60 защитных медицинских комплектов, 810 одноразовых костюмов, 100 шапочек, 300 очков, 1140 респираторов и 20 упаковок плаквенила. Это одной нашей больнице - на несколько дней работы. А в городе больных принимают уже три городских больницы", – отметил он.

Алексей Каспрук Страна

Городской голова Хмельницка Александр Симчишин рассказал, что из гуманитарной помощи там получили 1150 штук экспресс-тестов и часть средств индивидуальной защиты.

"Но если взять другие медицинские заведения Хмельницка, то им из тех самолетов не досталось ничего. Взяли из госрезерва 44 тысячи масок на все медицинские заведения. При этом срок хранения этих масок закончился в 2015 году. А также выдали 200 респираторов. Все остальное покупали силами местного бюджета, с помощью меценатов, бизнеса. С “Мрії” нам никто ничего не давал", – рассказал мэр Хмельницка.

Александр Симчишин Страна

"Мы получили за все время несколько тысяч обычных масок, около 400 респираторов, 200 халатов для работников, 30 упаковок плаквенила, 500 экспресс-тестов и какое-то количество перчаток. В принципе, это все, а основную часть мы покупали за средства госбюджета и меценатов", – сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Руслан Марцинкив Страна

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