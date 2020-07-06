Экс-посол – о преследовании Порошенко: повторение усилий Януковича

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер призвал президента Украины Владимира Зеленского не повторять путь Януковича, преследуя политических оппонентов.

Так он прокомментировал в Twitter интервью пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко для корреспондента канала BBC Джонни Фишера.

"Повторение усилий Януковича с фабрикованными обвинениями для заключения своего политического оппонента Тимошенко выглядит нехорошо для Украины времен Зеленского", – написал Пайфер.

Пайфер призвал Зеленского не повторять путь Януковича Twitter Стивена Пайфера

Известный британский экономист, эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш считает, что преследования Порошенко дискредитируют Зеленского и также провел параллель с обвинениями Юлии Тимошенко при президентстве Януковича.

"Как указано в сюжете, обвинения против Порошенко это скандал / мошенничество и дискредитирует Зеленского и его администрацию. Не лучше обвинения против бывшего премьера Тимошенко, что было признано политически мотивированным", – написал он в Твиттере.

Преследования Порошенко дискредитируют Зеленского Twitter Тимоти Эша

Как сообщал OBOZREVATEL, в эксклюзивном интервью корреспонденту телеканала BBC Джонни Фишеру Порошенко назвал политические преследования местью неопытного президента Владимира Зеленского, в окружении которого являются представители "пятой колонны" Кремля.