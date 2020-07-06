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Экс-посол – о преследовании Порошенко: повторение усилий Януковича

Марина Погорилко
Общество
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Зеленского призвали не повторять путь Януковича (фото: Думка)

Зеленского призвали не повторять путь Януковича (фото: Думка).

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер призвал президента Украины Владимира Зеленского не повторять путь Януковича, преследуя политических оппонентов.

Так он прокомментировал в Twitter интервью пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко для корреспондента канала BBC Джонни Фишера.

"Повторение усилий Януковича с фабрикованными обвинениями для заключения своего политического оппонента Тимошенко выглядит нехорошо для Украины времен Зеленского", – написал Пайфер.

Пайфер призвал Зеленского не повторять путь Януковича

Пайфер призвал Зеленского не повторять путь Януковича Twitter Стивена Пайфера

Известный британский экономист, эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш считает, что преследования Порошенко дискредитируют Зеленского и также провел параллель с обвинениями Юлии Тимошенко при президентстве Януковича.

"Как указано в сюжете, обвинения против Порошенко это скандал / мошенничество и дискредитирует Зеленского и его администрацию. Не лучше обвинения против бывшего премьера Тимошенко, что было признано политически мотивированным", – написал он в Твиттере.

Преследования Порошенко дискредитируют Зеленского

Преследования Порошенко дискредитируют Зеленского Twitter Тимоти Эша

Как сообщал OBOZREVATEL, в эксклюзивном интервью корреспонденту телеканала BBC Джонни Фишеру Порошенко назвал политические преследования местью неопытного президента Владимира Зеленского, в окружении которого являются представители "пятой колонны" Кремля.

Партия "Европейская солидарность"Юлия ТимошенкоВиктор ЯнуковичВладимир ЗеленскийПетр Порошенко
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