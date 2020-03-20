Число жертв коронавируса в Украине может взлететь: врачи сделали устрашающий прогноз

Один из главных вопросов на сегодня – когда закончится эпидемия. Если взять за точку отсчета сегодняшнюю ситуацию с COVID-19, когда у нас три жертвы, и сравнить с Китаем и Европой, то даже через полмесяца число умерших вырастает в сотни раз!

Украинские врачи дают свои прогнозы. Одни говорят, что пик заболеваемости может наступить через две недели, другие считают, что сейчас болезнь может нас обойти, но осенью обязательно вернется с новой силой.

К чему стоит подготовиться и когда же все это закончится – читайте в материале OBOZREVATEL.

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Количество смертей выросло в сотни раз

В Украине на сегодня три жертвы коронавируса. Это 71-летняя женщина из Черновицкой области. 33-летняя мать двоих детей Татьяна тоже из Черновицкой области. И 56-летняя женщина из Ивано-Франковска.

Первая жертва, вероятно, подхватила вирус в Польше, откуда она и вернулась в начале марта. У второй жертвы супруг приехал с заработков из Европы. И возможно, именно он стал причиной заражения. У жительницы Ивано-Франковска супруг вернулся из Чехии. Сейчас он также находится в больнице.

OBOZREVATEL проследил, как развивалась эпидемия в разных странах. Мы взяли в пример Китай и страны Европы в момент, когда там было только 2-3 смерти от коронавируса. И проследили, что изменилось там через несколько недель.

К сожалению, статистика очень печальная. Можно видеть, как за несколько недель выросло количество зараженных в сотни и даже тысячи раз. Не хотелось бы, чтобы Украину ждал такой же сценарий.

Китай: 16 января - 41 заражённый, 2 смерти ; 16 февраля - 70,5 тысяч зараженных 1 669 смертей .

Италия: 23 февраля - 155 зараженных, 3 смерти ; 20 марта - 41 035 зараженных, 3 405 смертей .

Испания: 5 марта - 259 зараженных, 3 смерти ; 20 марта - 17 141 зараженных, 767 смертей .

Франция: 2 марта - 191 зараженных, 3 смерти; 20 марта - 10 877 зараженных, 372 смерти.

Готовность: две недели

По словам врачей-инфекционистов, стоит подготовиться к тому, что ближайшие две недели количество заболевших может резко увеличиться.

"Учитывая, что около 30 тысяч заробитчан въехали в Украину в конце прошлой недели и в начале этой, то ожидать вспышку нужно через 7-14 дней. Тогда количество зараженных достигнет максимума", – рассказала в комментарии OBOZREVATEL инфекционист Анна Григорчук.

Доктор-инфекционист Виктор Евтушенко тоже не отрицает такого сценария. По его словам, каждый больной успевает заразить в среднем 2-3 человека, так что Украину ожидает рост зараженных в геометрической прогрессии.

"Ожидать вспышку можно. Накапливается число больных, они передают окружающим, идет геометрический рост. Мы видим, что каждый день становится почти в два раза больше больных. Это естественный процесс – один больной заражает двух-трех, поэтому идет такое нарастание", – сообщил он OBOZREVATEL.

Коронавирус в Украине

Заведующая лабораторией гриппа НИИ эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко видит два варианта: первый такой же, как описано выше, а второй – болезнь утихнет сейчас, но вернется осенью.

"Возвращаются многие из зараженных стран, надо это отслеживать, организовывать изоляцию и так далее. Если сейчас все сойдет на нет, то осенью мы к этому вернемся – первой волны еще не было", – сказала она в комментарии OBOZREVATEL.

Летом - конец?

Говоря о примерных датах спада эпидемии на территории Украины, эксперты сходятся во мнении – летом будет лучше.

"Ожидать спада можно где-то через два месяца, когда переболеет максимальное количество населения и выработаются основные типы антител. Где-то к началу лета", – считает Анна Григорчук.

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Такого же мнения придерживается и Алла Мироненко, а вот у Виктора Евтушенко прогноз более мрачный – для формирования иммунной прослойки необходим не один месяц. Однако он тоже думает, что летом болезнь будет распространяться менее активно.

"Для того чтобы был спад и люди не болели, должна сформироваться иммунная прослойка, то есть больше половины населения должны перенести заболевание. Летом, возможно, станет меньше передача. Это будет продолжаться ближайшие месяцы, и не один", – рассказал врач.

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