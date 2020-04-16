Коты и собаки не спасут: разбит популярный миф о коронавирусе

Домашние животные не способны обеспечить своих хозяев иммунитетом к COVID-19. Владельцы котов и собак действительно защищены от некоторых болезней, но не от бушующего во всем мире коронавируса.

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Такое мнение выразили опрошенные OBOZREVATEL эксперты, комментируя информацию, распространяемую в сети. В частности, польский врач Сабина Олекс-Кондор заявила, что у людей, которые имеют дома собак или котов, может присутствовать иммунитет к COVID-19. Якобы питомцы являются носителями других коронавирусов (гораздо менее опасных), которые передаются хозяевам. Таким образом, у них "вырабатывается перекрестный иммунитет".

Собаки и кошки не защитят от коронавируса

Инфекционист Виталий Евтушенко такую версию опроверг.

"Насколько я знаю, надежды не совсем оправданны. Коронавирусов много, мы ими болеем, но перекрестного иммунитета у них нет – это когда переболел одним вирусом и имеешь иммунитет к другому. Так что нет, собаки нас тут не защитят. Этот вирус отличается, и к нему иммунитета нет", – заявил он OBOZREVATEL.

Его слова подтвердил ученый-биохимик, академик, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комиссаренко. Он уверяет, что владельцы домашних питомцев действительно лучше защищены от некоторых болезней. Но не от бушующего сейчас коронавируса.

"У них, наверное, есть иммунитет против кори или дифтерии, но не против COVID-19. Против коронавирусов – возможно, но против тех, которые вызывают ОРВИ, и мы болеем ими каждый год", – сказал академик.

Как сообщал OBOZREVATEL, домашние и дикие кошки могут заразиться новым коронавирусом, но человеку при этом он передаться не может.