Эксперты предупредили об угрозе безработицы из-за усиления карантина.

Усиление карантина из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 в Украине понесет за собой падение экономики и рост уровня безработицы.

Как отметил гендиректор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев, сотни тысяч работников вернулись из-за границы и не смогли уехать обратно, передает "5 канал".

"Из-за короновируса отток рабочей силы уменьшился и уменьшился очень серьезно. Фактически мы стали свидетелями того, что в начале лета большая часть работников вернулась домой", – сказал Ильичев.

Со своей стороны, руководитель Экспертно-аналитического центра Юлия Дрожжина отметила, что соответственно, спрос на рабочие места среди населения значительно возрос.

"Если в начале 2020 году количество резюме составляло 6-8 на одну вакансию, то сейчас она в 2-3 раза больше: 12-18 резюме на одну вакансию. Соответственно, людям становится все труднее найти работу, хотя возможности для трудоустройства есть. Но для этого требуется гораздо больше времени, гораздо больше пройти собеседований ", – подчеркнула експертка.

Она добавила: "Никто не исключает возможности, что осенью нас ждет новая волна карантина, а она нанесет бизнесу большой удар. Что, соответственно, отразится и на рынке труда. То есть, есть все основания говорить, что количество вакансий может, к сожалению, уменьшиться. А это значит, что конкуренция возрастет еще больше ".

Работу найти можно и сейчас, констатируют специалисты. Однако для этого нужно пройти значительно более жесткий конкурентный отбор.

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