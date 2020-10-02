Эксперты предупредили об опасности кофе перед завтраком

Карина Бондаренко Общество 04:00, 2.10.2020

Регулярное употребление кофе перед завтраком может повысить риск диабета второго типа.

К такому выводу пришли исследователи Университета Бата, которые попросили 29 добровольцев выпить крепкий черный кофе после пробуждения, пишет Daily Mail.

Выяснилось, что уровень сахара в их крови был на 50% выше, чем когда они обходились без кофе. Считается, что кофеин в напитке препятствует усвоению сахара мышцами.

"Возможно, людям стоит подождать немного позже или пока они не приступят к работе, чтобы у них не было кофеина в организме, когда они едят завтрак, содержащий углеводы и сахар", – отметил старший автор исследования Джеймс Беттс.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач рассказала, чем полезен кофе и почему его нельзя пить натощак.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса

Фокин: он такой не один

Кандидата в горсовет Николаева от "Слуги народа" уличили в сепаратизме: он снялся с выборов

Кривонос заговорил о базах НАТО в Украине

В Украине резко подорожают товары, бензин и коммуналка в 2021 году