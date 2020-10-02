Эксперты предупредили об опасности кофе перед завтраком

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
3,0 т.
Эксперты предупредили об опасности кофе перед завтраком

Регулярное употребление кофе перед завтраком может повысить риск диабета второго типа.

К такому выводу пришли исследователи Университета Бата, которые попросили 29 добровольцев выпить крепкий черный кофе после пробуждения, пишет Daily Mail.

Выяснилось, что уровень сахара в их крови был на 50% выше, чем когда они обходились без кофе. Считается, что кофеин в напитке препятствует усвоению сахара мышцами.

"Возможно, людям стоит подождать немного позже или пока они не приступят к работе, чтобы у них не было кофеина в организме, когда они едят завтрак, содержащий углеводы и сахар", – отметил старший автор исследования Джеймс Беттс.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач рассказала, чем полезен кофе и почему его нельзя пить натощак.

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