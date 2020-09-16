Эксперты предупредили об опасности картошки с пятнами

Специалисты по безопасности пищевых продуктов предостерегли от употребления картофеля с зелеными пятнами.

Такой корнеплод содержит соланин – токсическое вещество, которое может нанести вред здоровью, передает inosmi.ru.

По мнению экспертов, содержащиеся в картофеле гликоалкалоиды связывают с такими проблемами со здоровьем, как тошнота, рвота и диарея.

Однако негативные последствия возникнут, если в организме количество таких химических веществ равно одному миллиграмму на каждый килограмм веса.

Как отмечают специалисты Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, риск токсичной концентрации гликоалкалоидов выше для младенцев и маленьких детей, поскольку при весе в несколько килограммов даже при употреблении в пищу нормального количества картофеля может быть достигнут опасный уровень этих веществ.

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