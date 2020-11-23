Эксперты оценили работу на выборах нового департамента Нацполиции

Местные выборы 2020 показали неэффективность судов в Украине, неудачную политику ЦИК и бездействие прокуратуры. В то же время они показали неожиданную результативность и прогрессивность удачного проекта МВД в виде нового департамента Нацполиции.

К таким выводам пришли эксперты, выступившие 18 ноября в пресс-центре "СтопКор" во время круглого стола "Местные выборы-2020. Тенденции и уроки", передает "СтопКор".

В частности, как отметил координатор ОО "Стоп коррупции" Роман Бочкала, в этом году МВД зафиксировало множество нарушений избирательного законодательства и грязных предвыборных технологий.

"Их фиксировали пачками, и здесь я хочу отметить два момента. Во-первых – это устойчивая позиция Национальной полиции, которая действительно работала и выполняла свои функции эффективно. Также помним, что были упреки в полицию на парламентских и президентских выборах, мол, полиция действует активно только потому, что Порошенко не победил. На этих же выборах полиция показала, что действует активно и профессионально, и мы видели, что здесь уже не было какой-либо политической составляющей. Они работали очень объективно, на мой взгляд, и беспристрастно", – отметил он.

А вот о судебной ветви власти Бочкала уже высказался противоположно, вспомнив неправомерные решения некоторых судов.

"К сожалению, подобного я не могу сказать о судебной ветви власти, когда мы видели, как, например, в Славской ОТГ на Львовщине права участия в выборах лишили партию "Сила и честь" только потому, что те, кто представлял партию, не попадали в расписания местной элиты. Подобную историю мы видели в Черкасской области в городе Смела и еще много таких случаев, когда решением ТИК тех или иных участников политического процесса лишали возможности участвовать, а потом в судебном порядке невозможно найти правды. Это, к сожалению, была распространенная практика на этих выборах, и от судов, когда мы видели, как рассматриваются иски по подобным нарушениям в отношении представителей правящей партии, мы не видели решительных шагов. А когда речь шла о непарламентских партиях и непровластных – решения были другие, скажем так", – подчеркнул он.

Похожего мнения о Департаменте защиты интересов общества и государства Нацполиции придерживается и известный политолог Игорь Рейтерович. Он отметил, что в ходе предвыборных процессов не заметил со стороны полиции любой предвзятости.

"После этих выборов я изменил свое отношение к Нацполиции, потому что они работали очень хорошо без каких-то скандалов или ангажированности. Но этого, к сожалению, нельзя сказать о Службе безопасности Украины, которая, к сожалению, почти целый год занималась тотальным давлением на представителей местного самоуправления по всей стране независимо от партийной принадлежности. Я так понимаю, что это было связано с тем, что Офис Президента старался максимально включиться в эту историю, поскольку они этот "региональный кейс" провалили и не смогли наладить нормальное сотрудничество, поэтому они решили зайти с такой стороны – с давлением. Но, в принципе, поскольку у нас местное самоуправление подготовлено, надеюсь, что отпор будет, и будем верить, что после этих выборов история изменится, и у нас будет новая региональная политика", – отметил он .

Руководитель юридического департамента ОО "Стоп коррупции" Роксолана Арийончик отметила интерактивную карту нарушений и новосозданный МВД чат-бот.

"Как сегодня говорили все спикеры, МВД все-таки оправдало доверие в этом году. МВД создало даже новую аналитическую карту, которая нам каждый день показывала информацию о совершении уголовных преступлений. Заявления, которые поступали с территории всей Украины, мы могли видеть ежедневно. Где это именно происходило и как это происходило и какие результаты работы. А также заработал новый чат-бот МВД, как раз мы тоже им воспользовались. Было очень интересно и очень мобильно оповещать об уголовных правонарушениях в таком режиме. Я бы даже назвала это удачно реализованным элементом диджитализации" – подытожила она.

Эксперты отметили, что в полиции могут гордиться своим руководителем – головой Национальной полиции Украины Игорем Клименко, которому удалось интегрировать современные технологии в систему работы правоохранительных органов. Тем самым были налажены связи с общественностью – ведь именно этого требовала украинская община в контексте коммуникации с полицией. Таким образом защитникам интересов украинского общества удалось обеспечить честные и прозрачные местные выборы.