Эксперты объяснили, чем отличается кашель при коронавирусе и простуде

У большинства пациентов с легкими случаями коронавируса развивается сухой, стойкий и хриплый кашель, в отличие от больных с обычной простудой.

По словам экспертов, он наблюдается у многих зараженных и является одним из самых ранних признаков COVID-19, пишет "ETIMES".

Непрерывный сухой кашель – это когда при кашле не выделяется мокрота или слизь, поэтому вы не чувствуете, как слизь стекает по горлу.

По словам исследователей, кашель от COVID часто вызывает одышку и часто присутствует вместе с другими симптомами, включая лихорадку и необъяснимую усталость. Однако в некоторых случаях стойкий сухой кашель может быть единственным признаком инфекции.

Если кашель длится более 3 – 4 дней и у вас развиваются другие симптомы болезни, включая жар, усталость или одышку, эксперты настоятельно рекомендуют обратиться к врачу.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, лекарства от коронавируса, которые принимал президент США Дональд Трамп, могли повлиять на его психическое состояние. Говорят, что склонность президента к непредсказуемым поступкам усугубилась после болезни.