Экспертиза установила монтаж "пленок Ермака" – адвокат

Адвокат Дениса Ермака Иван Холондович обнародовал заключение экспертизы, проведенной Украинской экспертной компанией по материалам, опубликованным нардепом Гео Леросом. Она показала, что так называемые "пленки Ермака" могут быть смонтированными.

"Это еще одно подтверждение провокаций и чей-то игры, в которую был втянут Денис Ермак. Он по первому требованию прибыл в НАБУ, дал показания и предоставил образцы голоса. Мы всячески содействуем следствию по всем уголовных производствам, и заинтересованы в том, чтобы оно шло быстрее", – отметил Холондович.

Адвокат подтвердил, что проанализировал высказывания фигуранта пленок Дмитрия Штанько, который предположительно и вел скрытую съемку.

Денис Ермак

"Для нас это позитив, что господин Штанько, пытаясь себя выгородить, охотно раздаёт интервью, на статью он себе уже точно наговорил. Уже известно, что его личное материальное положение за время проведения этих съемок и "собеседований" сильно улучшилось – куплен дорогой мотоцикл BMW, автомобиль Mercedes представительского класса. Его корыстный интерес в этих "собеседованиях" понятен всем", – отметил Холондович.

Как выяснили журналисты, СБУ уже использовала Дмитрия Штанько для провокаций взяток, а ранее он привлекался за мошенничество, но был освобожден от уголовной ответственности.

Отметим, что адвокаты, а также источники в Службе безопасности Украины и Национальном антикоррупционном бюро считают, что, несмотря на то, что скандал по поводу "Пленок Ермака" громко протекает медийно, он пока не имеет судебной перспективы.

По их словам, прямых доказательств на влияние брата главы Офиса президента Дениса Ермака на принятие кадровых решений при назначении на государственные должности не найдено, а сами пленки смонтированы.

Отметим, что 13 апреля в сеть попала новая часть разговоров фигурантов "пленок Ермака". На ней они якобы обсуждают назначения за взятки и то, как проходит отбор кандидатов.

Как сообщал OBOZREVATEL: