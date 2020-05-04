Использование подземных скважин в Крыму не поможет исправить ситуацию с водоснабжением полуострова.

Об этом заявил замдиректора Института водных проблем и мелиорации Украины Михаил Яцюк. Мнением он поделился в комментарии "Радио Крым.Реалии".

По его словам, если бы в скважинах было достаточно воды, их бы уже давно расконсервировали и обеспечили бы потребности всех жителей.

Воды в Крыму почти не осталось

"Скорее всего, судя по данным спелеологов и гидрологов, этих подземных запасов уже нет. На этом фоне возникает конфликт приоритетов: или обеспечить питьевые потребности, или потребности садоводов, промышленности и так далее", – отметил Яцюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители оккупированного Россией Крыма заявили о плачевной ситуации с водой на полуострове.