Использование подземных скважин в Крыму не поможет исправить ситуацию с водоснабжением полуострова.
Об этом заявил замдиректора Института водных проблем и мелиорации Украины Михаил Яцюк. Мнением он поделился в комментарии "Радио Крым.Реалии".
По его словам, если бы в скважинах было достаточно воды, их бы уже давно расконсервировали и обеспечили бы потребности всех жителей.
Воды в Крыму почти не осталось
"Скорее всего, судя по данным спелеологов и гидрологов, этих подземных запасов уже нет. На этом фоне возникает конфликт приоритетов: или обеспечить питьевые потребности, или потребности садоводов, промышленности и так далее", – отметил Яцюк.
Как сообщал OBOZREVATEL, жители оккупированного Россией Крыма заявили о плачевной ситуации с водой на полуострове.
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