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4 мая • обновлено в 22:41
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Эксперт указал на неизбежность засухи в Крыму

7.2т
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Использование подземных скважин в Крыму не поможет исправить ситуацию с водоснабжением полуострова.

Об этом заявил замдиректора Института водных проблем и мелиорации Украины Михаил Яцюк. Мнением он поделился в комментарии "Радио Крым.Реалии".

По его словам, если бы в скважинах было достаточно воды, их бы уже давно расконсервировали и обеспечили бы потребности всех жителей.

Воды в Крыму почти не осталось

Воды в Крыму почти не осталось

"Скорее всего, судя по данным спелеологов и гидрологов, этих подземных запасов уже нет. На этом фоне возникает конфликт приоритетов: или обеспечить питьевые потребности, или потребности садоводов, промышленности и так далее", – отметил Яцюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители оккупированного Россией Крыма заявили о плачевной ситуации с водой на полуострове.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым без воды
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Генечин Владимир
Генечин Владимир
Путин не в состоянии содержать Крым!По этому Крым нужно вернуть законному хозяину - Украине!
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Ронович Рон
Ронович Рон
Шо за нация , у самих 70% озимых погибло, а они за засуху в Крыму радуются, во истину стадо баранов.
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Smith Leon
Smith Leon
Зато крымваш! ))))
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