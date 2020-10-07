Эксперт рассказал, что правительство берет под контроль имущество НАН Украины

За 58 лет руководства Бориса Патона Национальная академия наук Украины фактически превратилась в "государство в государстве".

Об этом в своем блоге сообщил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, сообщает Lenta.UA.

Он рассказал, что руководство НАН Украины, имея на своем балансе огромное количество различного имущества – земельные участки, множество зданий и т. д. – распоряжалось этим имуществом по своему усмотрению, а не отчитываясь ни перед одним из органов исполнительной власти.

"К чему это привело? Большинство земельных угодий и зданий сдавались в долгосрочную аренду. Цели институты превратились в офисы и бизнес-центры. В то же время наука в Украине фактически приказала долго жить. Сложно назвать хоть один более-менее серьезный успешный проект, реализованный учеными под эгидой НАН Украины", – отметил Марунич.

После смерти президента НАН пришла пора все же провести серьезную инвентаризацию в этой структуре. В профильный комитет Верховной Рады подан на рассмотрение проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Национальной академии наук и национальных отраслевых академий наук".

Цель – предоставить правительству возможность контролировать процессы, происходящие в этой государственной структуре. Иначе говоря, Кабмин получил возможность контролировать имущество НАНУ, которое уже десятки лет находится в руках частных структур и к развитию украинской науки не имеет никакого отношения.

Вполне вероятно, что отдельные псевдоученые из Президиума академии, которые единолично распоряжались этим имуществом, будут сопротивляться, рассказывая о том, что им мешают работать и заниматься наукой. Однако это смешно.

После проведения правительством инвентаризации имущества НАНУ в случае выявления частных арендаторов территории институтов, которые зарабатывают деньги на угодьях и сооружениях НАНУ, Кабмин сможет эффективно использовать это имущество. А "рантье" из Академии, которые годами получали деньги за сданное в аренду имущество, должны показать результаты своей работы, которую они все эти годы осуществляли для развития науки в Украине. Было бы что показать обществу.