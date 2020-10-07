Эксперт рассказал, что правительство берет под контроль имущество НАН Украины

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
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Эксперт рассказал, что правительство берет под контроль имущество НАН Украины

За 58 лет руководства Бориса Патона Национальная академия наук Украины фактически превратилась в "государство в государстве".

Об этом в своем блоге сообщил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, сообщает Lenta.UA.

Он рассказал, что руководство НАН Украины, имея на своем балансе огромное количество различного имущества – земельные участки, множество зданий и т. д. – распоряжалось этим имуществом по своему усмотрению, а не отчитываясь ни перед одним из органов исполнительной власти.

"К чему это привело? Большинство земельных угодий и зданий сдавались в долгосрочную аренду. Цели институты превратились в офисы и бизнес-центры. В то же время наука в Украине фактически приказала долго жить. Сложно назвать хоть один более-менее серьезный успешный проект, реализованный учеными под эгидой НАН Украины", – отметил Марунич.

После смерти президента НАН пришла пора все же провести серьезную инвентаризацию в этой структуре. В профильный комитет Верховной Рады подан на рассмотрение проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Национальной академии наук и национальных отраслевых академий наук".

Цель – предоставить правительству возможность контролировать процессы, происходящие в этой государственной структуре. Иначе говоря, Кабмин получил возможность контролировать имущество НАНУ, которое уже десятки лет находится в руках частных структур и к развитию украинской науки не имеет никакого отношения.

Вполне вероятно, что отдельные псевдоученые из Президиума академии, которые единолично распоряжались этим имуществом, будут сопротивляться, рассказывая о том, что им мешают работать и заниматься наукой. Однако это смешно.

После проведения правительством инвентаризации имущества НАНУ в случае выявления частных арендаторов территории институтов, которые зарабатывают деньги на угодьях и сооружениях НАНУ, Кабмин сможет эффективно использовать это имущество. А "рантье" из Академии, которые годами получали деньги за сданное в аренду имущество, должны показать результаты своей работы, которую они все эти годы осуществляли для развития науки в Украине. Было бы что показать обществу.

Эксперт рассказал, что правительство берет под контроль имущество НАН Украины
Эксперт рассказал, что правительство берет под контроль имущество НАН Украины
Эксперт рассказал, что правительство берет под контроль имущество НАН Украины
Эксперт рассказал, что правительство берет под контроль имущество НАН Украины
Эксперт рассказал, что правительство берет под контроль имущество НАН Украины
УкраинаКиевДмитрий Марунич