Эксперт предсказал еще два года пандемии коронавируса

Эпидемия коронавируса в Украине завершится не ранее 2022 года. Такое мнение выразил глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и прав потребителей Киева Олег Рубан.

По его словам в эфире телеканала "Украина 24", в стране необходимо изменить риторику относительно того, кто именно должен нести ответственность за нарушение карантина – субъекты хозяйствования или граждане.

"Действительно, возбудитель с нами навсегда, и мы должны научиться жить, работать в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года", – отметил эксперт.

Рубан добавил, что на сегодняшний день в Украине имеется законная база по проверке субъектов хозяйствования и наложению штрафов за нарушение карантинных требований.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в ходе испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, умер 28-летний врач-доброволец.