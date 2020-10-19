Эксперт пояснил, как носить маску с очками, чтобы они не запотевали

Тем, кто в период эпидемии коронавируса одновременно с маской вынужден носить очки, стоит использовать специальный спрей-антифог, который поможет удерживать видимость на необходимом уровне.

Такой совет во время радиоэфира озвучил медицинский блогер Филипп Кузьменко, передает Sputnik.

При этом он отметил, что проще всего пользоваться респираторами, плотно прижимая его к носу, чтобы воздух выходил через боковой клапан и очки не запотевали.

Также он посоветовал не "нагружать" уши дополнительными девайсами, чтобы не натирать их и не было болевых ощущений.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины дал советы относительно того, как правильно носить, снимать и утилизировать медицинскую маску и перчатки.