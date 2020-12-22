Эксперт объяснил, почему Украина не готова к массовой вакцинации

Украина не готова к получению вакцины от COVID-19, ее распределению и самой вакцинации из-за отсутствия логистической цепочки.

Об этом в интервью изданию "Апостроф" заявил врач-инфекционист и стратег Вадим Аристов. Он напомнил, что использование вакцины предусматривает большую логистическую цепочку: получение, растаможку, развозку, ведение необходимых документов, подключение чиновников для ее распределения.

По мнению эксперта, отвечать за весь этот процесс должна определенная структура, которая может создать соответствующий штаб.

Это может быть Национальная служба здоровья, Центр общественного здоровья или Минздрав. Но этим пока никто не занимается.

"Это некому сделать. Я назвал таблички, за ними должны появиться условные 300 человек, которые будут несколько месяцев работать только над этим", – отметил Аристов.

По его словам, перед началом вакцинации в США полгода работали военные вместе с фармацевтами. Для этого была создана специальная правительственная программа, которую контролировал лично президент.

"Я не вижу, чтобы сейчас к вакцинации готовились медицинские учреждения. Это самое важное, потому что в конце концов важно, чтобы утром понедельника, условно, заехал этот контейнер с вакциной и медсестра Мария Ивановна понимала, как его открывать, где он будет стоять, какой режим хранения и прочее", – сказал врач.

Он также добавил, что в США несколько раз репетировали процессы, связанные с транспортировкой и хранением препаратов, поскольку они являются дефицитными.

"Соответственно, военные должны их охранять. Есть секретные места в больницах, где они хранятся, с видеонаблюдением. Движение этой машины с хладогеном отслеживается несколькими датчиками: освещение, GPS, температура. От аэропорта все маршруты продуманы. На следующий день к этим машинам приезжает контейнер с дополнительным сухим льдом. Отдельно закупаются все необходимые расходные материалы для больниц", – рассказал специалист.

Он уточнил, что для проведения вакцинации важно иметь соответствующие реестры, где будут отмечать, кто и когда сделал прививку, когда ее необходимо проводить повторно.

"Надо зарегистрировать, что человек получил дозу сегодня, и чтобы он не забыл через 3 недели прийти за следующей. Нужно не перепутать, какой будет следующая доза. Эти все вещи – операционные. Они требуют очень четкой операционной работы, как в армии", – подчеркнул Аристов.

Как сообщал OBOZREVATEL, оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от коронавируса. Первыми в стране прививки получат люди с высоким риском заражения COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией.