Эксперт объяснил, кто может повторно заболеть коронавирусом

Карина Бондаренко Общество 12:20, 13.10.2020 Обновлено: 12:25, 13.10.2020

Случаи повторного заражения коронавирусом в основном встречаются среди людей с сопутствующими заболеваниями.

Об этом рассказал заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Украины Александр Мацьков в эфире "Украина 24".

Он подчеркнул, что повторное инфицирование – это единичные случаи.

"Каждый из таких случаев требует детального анализа, нужно верифицировать, что это именно повторное инфицирование. В основном, оно встречается у людей, которые имеют сопутствующие патологии, приводящие к снижению уровня сопротивляемости организма", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения предложит продлить карантин в Украине до 31 декабря 2020 года из-за роста случаев заболевания коронавирусом.

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