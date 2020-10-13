Эксперт объяснил, кто может повторно заболеть коронавирусом

Случаи повторного заражения коронавирусом в основном встречаются среди людей с сопутствующими заболеваниями.

Об этом рассказал заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Украины Александр Мацьков в эфире "Украина 24".

Он подчеркнул, что повторное инфицирование – это единичные случаи.

"Каждый из таких случаев требует детального анализа, нужно верифицировать, что это именно повторное инфицирование. В основном, оно встречается у людей, которые имеют сопутствующие патологии, приводящие к снижению уровня сопротивляемости организма", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения предложит продлить карантин в Украине до 31 декабря 2020 года из-за роста случаев заболевания коронавирусом.