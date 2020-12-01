Хайп на экологии в промышленных городах: эксперт рассказал, кому это выгодно

Манипуляции на теме экологии в Украине обычно используют для так называемых внутренних разборок в регионах – часто политических или бизнесовых.

Такое мнение в комментарии для OBOZREVATEL высказал политолог Александр Кочетков. По его мнению, политики часто связаны с промышленным бизнесом в регионах.

"Темы "борьбы" с экологическими проблемами очень часто используют для внутренних разборок – политических или бизнесовых. Это то, что называется "хайп". Это одна из удобных политических и маркетинговых стратегий", – сказал он.

По мнению политолога, все попытки создать экологическое движение, которое было бы заметно, закончились в 1998 году, когда "Партия зеленых" зашла в парламент и за 5 лет ничего так и не сделала.

"Также одной из причин появления хайпа на экологии является то, что мы стремимся походить так или иначе на цивилизованные страны, там "зеленые" движения достаточно популярны. На позапрошлых парламентских выборах в Украине участвовало аж 4 партии "зеленых", – сказал Кочетков.

Напомним, в Украине популярны экологические митинги и разного рода заявления псевдо эко-активистов в промышленных городах, при этом как сообщает в своём расследовании 24 канал, реальные экологические проблемы, такие как вырубка лесов, замусоривание территорий остаются без внимания десятилетиями, что наносит непоправимый вред экологии Украины.

Экологические же проблемы промышленных городов всегда находятся под постоянным фокусом внимания и постепенно решаются.