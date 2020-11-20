Эксперт покинул прямой эфир после спора с Азаровым и "слугой": позовете меня, когда клоунада закончится

Политический эксперт Валерий Дымов покинул прямой эфир с участием экс-премьера Николая Азарова после спора о Революции Достоинства.

Инцидент произошел в ходе одной из программ телеканала "НАШ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кадр видео

Азаров, который общался со студией с помощью видеоконференции, набросился с критикой на "оранжевых и майданщиков", которые, по его мнению, "не способны руководить страной". Регионал намекнул, что когда они были при власти, экономическое состояние страны якобы был лучше.

Он вспомнил о скандале со стройкой музея Революции Достоинства в Киеве и пандемии. По мнению Азарова, "проблемы для всей страны можно решить в течении нескольких недель".

Его перебил народный депутат от франции "Слуга народа" Евгений Шевченко, а также Дымов. Начался спор.

Информация о народном депутате на сайте Рады Скрин

"Сидит человек на Рублевское шоссе, где самые дорогие дома, и учит нас жизни!.. Не вам нас оценивать!" – возмутился Дымов. Он начал кричать, и ведущие вместе с Шевченко попросили его успокоиться.

Валерий Дымов Скриншот видео

Далее слово взял Шевченко. "Я считаю, что Майдан, с точки зрения людей, которые его поддержали, это была ошибка", – заявил народный депутат, подчеркнув, что и сам принимал участие в Революции.

Евгений Шевченко Скриншот видео

После этого заявления Дымов встал со своего места и направился к выходу."Позовете меня, когда клоунада закончится", – сказал эксперт, покидая студию.

Эксперт покинул съемки Скриншот видео

Фрагмент эфира телеканала "НАШ":

Как писал OBOZREVATEL, ранее бывший премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Николай Азаров заявил, что Украина, находясь в составе Советского Союза, якобы бесплатно получила значительную часть своих городов.