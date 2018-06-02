"Экшн!" В Азовском море прошли боевые учения пограничников

В Азовском море прошли обучения пограничников Мариупольского отряда морской охраны, действующих в составе Объединенных сил.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в Twitter.

Моряки-пограничники отработали выполнения упражнений учебных стрельб из крупнокалиберного катерного оружия, личного оружия военнослужащих и гранатометание.

Отрабатывались также задержание судна-нарушителя, действия аварийно-спасательной группы в случае возникновения пожара на катере, оказания помощи катеру, потерпевшему повреждения во время боя с противником, маскировки морского участка путем его задымления с целью прикрытия флагманского корабля от противника.

Всего в обучение, проводимых в Белосарайском заливе, были привлечены 7 единиц корабельно-катерного состава.

В Facebook волонтер Роман Синицин опубликовал видео с учений.

"Азовское море. Кирилловка. Будто вчера (1 июня. - Ред.). Штурмовик СУ-25 ВВС Украины на предельно малой высоте делает экшн", - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая стало известно, что на Донбассе пропал морпех ВСУ.