Экс-директор Олимпийского колледжа в Киеве захватил учебное заведение. Видео

Глеб Иванов Общество 21:21, 8.10.2020 Обновлено: 21:54, 8.10.2020

Бывший директор Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве Алексей Семенюшко захватил учебное заведение. Он закрылся внутри и никого не пускает.

Мужчина наотрез отказался покидать заведение, сообщает "СтопКор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Экс-директор объявил в СМИ, что в настоящее время осуществляется рейдерский захват. Впервые за несколько недель правоохранителям удалось зайти на территорию колледжа, где Семенюшко закрылся и не впускает сюда никого", – отмечается в сообщении.

В колледже также собрались правоохранители и представители СМИ.

Как сообщали СМИ, Семенюшко возглавлял учебное заведение, имея поддельный диплом. Он также получал доплату за то, что якобы прошел аттестацию.

Известно, что на территории колледжа находили оружие.

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