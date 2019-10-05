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5 октября • обновлено в 14:53
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Экс-замглавы Нацполиции получил новую должность

1.6т Читать материал на украинском

Бывший первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин 4 октября получил должность ректора Одесского государственного университета внутренних дел.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. По данным ведомства, нового главу университета представил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Вячеслав Аброськин

Вячеслав Аброськин

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Напомним, 12 сентября приказом министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из Национальной полиции уволили первого заместителя главы НПУ Вячеслава Аброськина, который лишился должности начальника криминальной полиции.

Впоследствии сам Аброськин написал в Facebook опровержение факта своего увольнения, однако позже все-таки признался, что написал заявление об увольнении. Он также сообщил о планах вернуться в Мариуполь и баллотироваться в мэры.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Аброськин показал всех "заезжих гастролеров", мечтающих о гражданстве Украины.

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Персона
Вячеслав Аброськин
Место
Украина
Теги
Национальная полиция Украины реформа полиции
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Рябков Анатолій
Рябков Анатолій
Незрозуміло як оборотні в пагонах будуть учити молодих мєнтів?що вони їх навчать?Це не країна ,це цирк,кожна влада виродків ,змінюється на інших виродків.
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Чан Джеки
Чан Джеки
что кивалов взял под свое крыло.значить етот экс еще послужить =регионам=.
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