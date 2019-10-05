Экс-замглавы Нацполиции получил новую должность

Бывший первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин 4 октября получил должность ректора Одесского государственного университета внутренних дел.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. По данным ведомства, нового главу университета представил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Вячеслав Аброськин twitter.com

Напомним, 12 сентября приказом министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из Национальной полиции уволили первого заместителя главы НПУ Вячеслава Аброськина, который лишился должности начальника криминальной полиции.

Впоследствии сам Аброськин написал в Facebook опровержение факта своего увольнения, однако позже все-таки признался, что написал заявление об увольнении. Он также сообщил о планах вернуться в Мариуполь и баллотироваться в мэры.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Аброськин показал всех "заезжих гастролеров", мечтающих о гражданстве Украины.

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