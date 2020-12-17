Экс-заместитель Супрун спрогнозировал новый всплеск COVID-19 в Украине

Противодействие эпидемии коронавируса в Украине не является эффективным, возможен новый всплеск заболеваемости.

Такое заявление в эфире телеканала Obozrevatel TV сделал экс-заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский. "Количество госпитализаций остается стабильно высоким или растет, количество пациентов на искусственной вентиляции остается стабильно высокое или растет. Если правительство делает что-то, а госпитализации растут, значит, оно делает что-то не то", – подчеркнул экс-чиновник.

В этом контексте он отметил, что, в отличие от случаев легкого течения болезни, тяжелые случаи невозможно скрыть, поскольку больные вынуждены обращаться за медицинской помощью.

"Мы можем косвенно судить о состоянии дел по количеству госпитализации. Потому что, если пациенту хочется дышать, он так или иначе ищет больницу, он ищет кислород", – сказал Линчевский.

"Меры, которые предпринимаются, являются неэффективными. Поэтому в дальнейшем можно ожидать большего всплеска, большего подъема", – спрогнозировал он.

Как писал OBOZREVATEL, председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что карантин выходного дня мог бы быть более эффективным, если бы правительство запретило работу общественного транспорта.