Экс-регионал Мураев пригласил в эфир советника главаря "ЛНР" и заявил, что он не террорист

Бывший народный депутат от "Партии регионов", глава партии "Наши" Евгений Мураев, заявил, что выступление в эфире украинского телеканала "Наш" советника главаря террористической группировки "ЛНР" не нарушает законодательство.

Свое мнение Мураев высказал в Facebook. Он подчеркнул, что "ЛНР" и "ДНР" якобы не признаны террористическими организациями.

По его словам ни Верховная Рада Украины, ни украинские суды "не нашли то ли оснований, то ли смелости" признать эти группировки террористическими.

Также Мураев пообещал продолжить свою работу и "бороться за скорейшее наступление мира в нашей стране и ее выход из-под внешнего управления".

Напомним, депутат Луганского областного совета от "Партии регионов" Родион Мирошник получил должность в террористической организации "ЛНР" в 2014 году. Он стал одним из руководителей организации "Мир Луганщине" главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.

Мирошник в 2004 году, возглавляя одну из продакшн-студий, был одним из распространителей роликов об "оранжевой чуме и наступающем фашизме в лице кандидата в президенты Виктора Ющенко". В роликах выли волки, скакали обезьяны, гнили апельсины, маршировали фашисты нога в ногу с Ющенко, даже воющие собаки были там оранжевого цвета. "Оранжевый цвет вредит вашему здоровью, бандеровцы наступают", – говорили с телеэкранов.

До 2004 года Мирошник возглавлял пресс-службу Луганской ОГА, затем состоял пресс-секретарем губернатора Луганской области Александра Ефремова. В 2005 году был пресс-секретарем Виктора Януковича. После чего возглавил ЛГТРК (гостелеканал телеканал ЛОТ), который вел активную антиукраинскую информационную политику.

Также напомним, что коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда в 2018 году решила, что признание "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями на государственном уровне не является обязательным условием для осуждения их членов за терроризм.

Верховная Рада приняла постановление, которым определила "ДНР/ЛНР" террористическими организациями. Верховный суд обязал суды учитывать это постановление.

Мураев заступился за террористов Facebook Евгения Мураева

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемый советник главы "ЛНР" по внешним связям Родион Мирошник отличился нетрезвым фейком о том, что украинские добровольцы на Донбассе якобы ради забавы убили отца и сына на одном из блокпостов. Кровавыми подробностями пропагандистской басни он поделился в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".