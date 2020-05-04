Экс-посол Украины в США назвал единственный способ прекращения огня на Донбассе

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый убежден, что единственным способом выполнения Минских соглашений является вхождение в единую коллективную систему обороны НАТО или двустороннее соглашение с таким мощным ядерным государством, как США.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Главком". По словам экс-посла, закрепленное в Конституции стремление членства в НАТО – это не просто символизм, а магистральный путь государства. По его убеждению, именно сейчас Украина имеет возможность продемонстрировать, что может быть надежным союзником.

"Это наша авиация, которая помогает НАТО, наши ребята, которые принимают участие в миротворческих операциях. В конце мы платим огромную цену, защищая не только себя, но и, по сути, прикрывая восточный фланг евроатлантического пространства. И сейчас как раз тот период, когда не нужно уменьшать свои усилия в продвижении на пути членства в НАТО, как это, к сожалению, происходит. Вопрос мира мы быстро не решим. Надо отходить от патернализма в восприятии граждан. Нельзя верить в то, что придет какой-то факир и движением волшебной палочки установит мир, и агрессор перестанет стрелять", – сказал Чалый.

Он отметил, что при подписании Минских соглашений в "нормандском формате" не было допущено никаких "проколов" для того, чтобы нынешняя власть не могла дальше развивать эти инициативы, а не ссылаться на какие-то слабые позиции в прошлом.

"Тогда нашим первым заданием была остановка огня. Но до сих пор этого не произошло. Так о каких дальнейших шагах и форматах мы говорим? Ни один формат не работает, кроме международного суда в Гааге, который осудит не только действия России, но и все ее руководство привлечет к ответственности. Ведь мы имеем дело с очевидным нарушением двусторонних документов и международного права", – подчеркнул чиновник.

Он отметил, что вопрос членства Украины в НАТО и сотрудничества с США надо поднимать.

"Конечно, США надо больше привлекать. У нас с США отношения стратегического партнерства. Есть такой немного подзабытый, но мощный документ, как Хартия Украина-США о стратегическом партнерстве, и его надо максимально использовать, чтобы максимально взаимодействовать с нашим союзником. Кроме того, существует Будапештский меморандум. Мы воспринимали его как гарантию нашей безопасности, но этот документ не сработал. Я, как посол, неоднократно аргументированно доказывал американской стороне важность этого инструмента и имел поддержку американских экспертов. Также мы пытались получить статус союзника США вне НАТО. Но наши европейские партнеры тогда предостерегали, что мы не будем восприниматься как страна, которая ставит себе цель членства в НАТО. Я считаю, что этот вопрос все же надо и дальше поднимать", – подчеркнул експосол.

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