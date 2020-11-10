Экс-посол Канады обвинил общественные организации в давлении на предыдущую власть

Общественные организации и активисты в Украине слишком увлеклись давлением на предыдущую власть, "крестовым походом" против коррупции и "отчетностью ради отчетности". Из-за этого часто успешные на 80% реформы они расценивали как провал, что сеяло разочарование в реформах как таковых.

Соответствующее мнение высказал посол Канады в Украине (2014-2019 годы) Роман Ващук во время лекции "Извините, если что было не так: западная поддержка реформ в Украине, 2014-2019". В частности, он отметил, что часто общественные активисты требовали реформ "на 105 процентов" (посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

Дипломат привел пример Верховного Суда Украины, который был успешно реформирован, а судьи отбирались через прозрачный конкурс с участием представителей гражданского общества и международных экспертов.

"Приходит смена президента – и со всех судов Украины почему-то надо перезапустить Верховный Суд. Подождите, в Украине есть тысячи судов, которые надо реформировать, почему вы беретесь опять за Верховный Суд. Оказывается, что человек, который является заместителем председателя Верховной Рады, человек, который является Генеральным прокурором – все были неуспешными кандидатами в Верховный суд. Они считали, что этот процесс сфальсифицирован, потому что им не удалось его пройти. И они объединились с 105-процентыми людьми с гражданского общества, чтобы попытаться произвести демонтаж этого нового суда", – говорит Ващук.

Нельзя ставить знак равенства в войне с Россией и борьбе с коррупцией – главной все же была война со страной-агрессором. А борьба с коррупцией не могла быть важнее, чем верховенство права. "Крестовый поход" против коррупции не был лучшей идеей с точки зрения достижения результата для страны, где в коррупции задействован почти каждый – считает Ващук.

"Если ты проигрываешь войну с внешним врагом, то все внутренние дискуссии становятся теоретическими. Или ты их проводишь в концлагере или в эмиграции. Нельзя сжигать внутренний дом и одновременно его защищать. Государственность превыше всего", – говорит Ващук.

Общественные организации слишком увлекались красивыми инфографиками, которые апеллируют к рацио, но сеют негатив – считает экс-посол.

"Не было положительного реформаторского нарратива, что мы делаем и почему, что вы с этого получите. Но эмоциональный нарратив шел от противников реформ, и от противников Украины, которые играли на эмоциях, а не на технократических решениях", – говорит Роман Ващук.

Ващук также отмечает, что люди на местах видели положительные изменения, и никак не связывали это с властью в Киеве, благодаря которой эти изменения действительно произошли. Зато активисты ругали политиков из Киева, когда те ехали открывать школы или садики.

"Оказалось, что все любят своего мэра, который им делает дорогу, восстановил садик, а Киев – то какие-то люди, которые делают неизвестно что. Хотя это именно Киев передал те все деньги на места. И мы пришли к ситуации, люди на местах довольны своей жизнью, но убеждены, что Украина как государство стремится к упадку", – отметил Роман Ващук.

"В Украине было очень много конкретных положительных изменений на местах, но люди их не ассоциировали с общегосударственной политикой страны", – подытожил Ващук.