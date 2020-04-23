Экс-порноактриса объяснила разницу сцен секса в "Дау. Дегенерация" и фильмах для взрослых

Экс-порноактриса Ольга Шкабарня рассказала о том, как снимались сцены секса в фильме "Дау. Дегенерация" режиссера Ильи Хржановского.

Воспоминаниями о съемках она поделилась в интервью, опубликованном на YouTube-канале Ксении Собчак. По словам Ольги, съемочный процесс существенно отличался от аналогичных сцен в фильмах для взрослых.

"В порно это было конвейером, так сказать. Сняли и ушли. А "Дау" – это обсуждения до, обсуждения после. Это отношения, совершенно разное", – поделилась она.

Илья Хржановский и Ольга Шкабарня (слева) Екатерина Чеснокова

Кроме того, актриса заявила, что режиссер не принуждал её к съемках в откровенных сценах – все было добровольно

"Илья спрашивал: "Хочешь секса?". Я говорю: "Хочу". А если говорила, что не хочу, то его и не было", – уверила Шкабарня.

При этом Ольга рассказала, что некоторые девушки не были готовы раскрепоститься и после этого уезжали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети разгорелся громкий скандал из-за привлечения к съемкам фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского младенцев из украинских детских домов.

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