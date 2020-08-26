Экс-пленный Сущенко выразил свое мнение о работе Зеленского

Бывший узник Кремля Роман Сущенко считает президента Владимира Зеленского искренним в своих намерениях, однако отметил, что ему далеко не все удается.

Своим мнением о президенте журналист поделился в интервью "Гордону". Он подчеркнул, что наблюдает за работой Зеленского уже многие месяцы, но до сих пор не может четко выразись свои ощущения.

"Это однозначно эмоциональный человек. Мне кажется, он искренний в своих намерениях сделать какие-то изменения в стране, провести, но, к сожалению, не все ему удается. Не знаю, насколько он видит далеко или близко, но процессы, которые происходят в последние несколько месяцев, очень тревожные и серьезно огорчают", – заявил Сущенко.

"То есть все люди, которые верили в то, что они вернутся вместе со мной в следующие этапы обменов, верили, что они вернутся в страну, что их примут немножко по-другому, сильно разочарованы. Я не скажу, что я разочарован. Я где-то приблизительно так себе и представлял, что произойдет со мной и с моей семьей. Но многие люди, которые не из того обмена, – они очень разочарованы", – рассказал он.

Как писал OBOZREVATEL, Сущенко считает, что Донбасс уже в обозримом будущем вернется в состав Украины. Что касается Крыма, то его деоккупация возможна, но этот процесс будет сложнее.

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