Украинцам, которые вернулись из плена "Л/ДНР" в рамках декабрьского обмена, пока что не выплатили обещанную компенсацию в 100 тысяч гривен.

В киевском общежитии сейчас живет 12 освобожденных, которые заявляют, что им больше некуда идти. Об этом сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

На пятом этаже в комнате на пятерых живет Денис Коваль, "ясиноватский диверсант", который провел в плену пророссийских террористов почти четыре года. В 2015-2016 он взрывал колеи, военную технику и машины боевиков.

"Я с одной сумкой уехал из плена. Что у меня из одежды? В чем есть, то и есть", – рассказал он.

Первые два месяца мужчина, по его словам, жил без денег, а сейчас получил небольшую сумму. "Государство – ничего. Красный Крест дал по 1300 нам", – рассказал бывший пленный.

Кроме этого, у него нет документов. По словам украинца, он их восстанавливает, однако процесс затягивается. "Ни работать, ничего. Жду, пока документы сделают", – отметил он.

Бывшие пленные "Л/ДНР" остались без компенсации Коллаж

В соседней комнате живут Елена Сорокина и Алла Ярмишко. Обе на оккупированной территории в плен попали по статье о "шпионаже". Елена расклеивала в Луганске наклейки, напоминая местным, что Луганск – это Украина. Алла из Донецка передавала данные украинским спецслужбам.

Сорокина рассказала, что ходит к психологу, но чтобы до него добраться, нужны деньги на проезд. С этим помогают волонтеры и друзья. "Даже те справки – нам говорили: садитесь в троллейбус, берите справку, а как может человек поехать? Должно бы министерство, которое должно с нами работать, восстановить все справки, документы, паспорта. В этом недоработка большая", – считает бывшая пленная.

"Хотелось бы жилья, больше я ничего не жду. Выплаты хотелось бы получить, потому что мы потеряли все", – призналась Ярмишко. Она отметила, что после плена находится на лечении из-за воспалительного процесса.

В свою очередь министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда отметила, что выплаты экс-пленные получат уже в ближайшее время.

"Мы ожидали информацию от Службы безопасности и Генеральной прокуратуры в отношении открытия-закрытия уголовных производств в отношении этих лиц, которые освободились. Поэтому там все это заняло определенное время. И на следующей неделе они уже получат такую помощь", – пояснила она.

Напомним, что Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявило: украинцам, которые были освобождены из плена террористов на Донбассе в рамках большого обмена в декабре прошлого года, выплатят по 100 тысяч гривен компенсации. Деньги отправят на их личные счета.

Как писал OBOZREVATEL, ранее омбудсмен Людмила Денисова пояснила, что Виталий Аникимов и Денис Коваль, которые после освобождения из плена 29 декабря живут без документов, находятся в процессе получения украинских паспортов.

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