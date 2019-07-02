Экс-нардеп на КремльТВ назвал Россию частью Украины

Бывший народный депутат Украины 5 созыва Александр Ковтуненко в эфире кремлевского пропагандистского телевидения назвал Россию историческим вымыслом и частью украинских территорий.

Бурную дискуссию по этому поводу он устроил с российским сенатором Алексеем Кондратьевым и ведущими программы "60 минут" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ольга Скабеева

"Назовите, пожалуйста, господин сенатор, российские этнические земли", – обратился украинец к члену Совфеда РФ. На эту реплику Кондратьев ответил утверждением, что Россия является многонациональной страной. В свою очередь, топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева едко добавила, что, согласно логике Ковтуненко, абсолютно все этнические территории России принадлежат Украине.

"Их нет, вы придуманные. Это наша бывшая империя, созданная украинцами и немцами, кстати", – возразил ей экс-нардеп.

"Вам доктора не вызвать?!" – вскипела после его слов скандальная ведущая. Ее поддержал еще один российский пропагандист Араик Степанян, который начал выкрикивать бредовую теорию о малороссах и великороссах.

Однако Ковтуненко на их истерику отреагировал лишь короткой репликой о том, что современный русский язык был создан Александром Пушкиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее одиозная экс-нардеп от Партии регионов Елена Бондаренко в эфире российского телевидения внезапно заявила, что Украина не должна отказываться от Москвы, поскольку ее в свое время основал сын киевского князя.

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