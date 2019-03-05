Экс-митрополит РПЦ возглавил новую епархию ПЦУ: что известно 

Православная церковь Украины сформировала Управление Переяславско-Вишневской епархии, которую возглавил бывший митрополит РПЦ в Украине Александр Драбинко.

Решение было принято на заседании Священного Синода, которое состоялось под председательством митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

В епархию вошли приходы из состава Киевской, Белоцерковской, Бориспольской епархий РПЦ в Украине, которые добровольно желают присоединиться к объединенной ПЦУ.

Заседание Синода pomisna.info

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 января президент Украины Петр Порошенко подписал закон, устанавливающий механизмы смены религиозными организациями своей подчиненности действующим в стране и за ее пределами религиозным центрам.

Епифаний рассказал, что Москва привлекает очень много сил для того, чтобы другие православные церкви не признали ПЦУ.

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