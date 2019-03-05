Экс-митрополит РПЦ возглавил новую епархию ПЦУ: что известно 

Православная церковь Украины сформировала Управление Переяславско-Вишневской епархии, которую возглавил бывший митрополит РПЦ в Украине Александр Драбинко.
Решение было принято на заседании Священного Синода, которое состоялось под председательством митрополита Киевского и всея Украины Епифания.
В епархию вошли приходы из состава Киевской, Белоцерковской, Бориспольской епархий РПЦ в Украине, которые добровольно желают присоединиться к объединенной ПЦУ.
Заседание Синода
pomisna.info
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 января президент Украины Петр Порошенко подписал закон, устанавливающий механизмы смены религиозными организациями своей подчиненности действующим в стране и за ее пределами религиозным центрам.
Епифаний рассказал, что Москва привлекает очень много сил для того, чтобы другие православные церкви не признали ПЦУ.
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