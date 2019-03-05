|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Экс-митрополит РПЦ возглавил новую епархию ПЦУ: что известно 

3.3тЧитать материал на украинском

Православная церковь Украины сформировала Управление Переяславско-Вишневской епархии, которую возглавил бывший митрополит РПЦ в Украине Александр Драбинко.

Решение было принято на заседании Священного Синода, которое состоялось под председательством митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

В епархию вошли приходы из состава Киевской, Белоцерковской, Бориспольской епархий РПЦ в Украине, которые добровольно желают присоединиться к объединенной ПЦУ.

Новости
Первый храм греко-католиков перешел в ПЦУ
Заседание Синода

Заседание Синода

pomisna.info

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Православная церковь Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Православная церковь Украины
Персоны
Митрополит ЕпифанийАлександр Драбинко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
8
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги