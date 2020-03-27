Экс-министра Кожару арестовали по подозрению в убийстве

Суд отправил экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожару под арест с залогом 14 млн. Его подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Об этом стало известно из сообщения юридической компании "Миллер" в Telegram.

Леонид Кожара

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Как писал OBOZREVATEL, 21 февраля в имении министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова Леонида Кожары нашли тело бизнесмена Сергея Старицкого. 22 февраля Национальная полиция по согласованию с прокуратурой переквалифицировала уголовное производство по факту гибели мужчины с самоубийства на умышленное убийство.

Кожара имел право на оружие, которое было обнаружено на месте гибели Старицкого, однако оно должно было храниться в сейфе.

25 марта стало известно о задержании Кожары. Ему объявили подозрение в умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

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