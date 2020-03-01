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1 марта • обновлено в 23:02
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Экс-командира "Айдара" Мельничука задержал Интерпол. Видео

21.3т
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Бывшего командира батальона "Айдар" и народного депутата 8 созыва Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook. По словам Мельничука, его задержали, потому что раньше он был объявлен в международный розыск российскими правоохранителями.

Он рассказал, что в отделении находится вместе с беременной женой и с 9-ти месячным сыном. Вместе с тем, по словам Мельничука, комментариев от посольства он до сих пор не получил.

Как сообщал OBOZREVATEL, что 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар" был создан в мае 2014 года по инициативе тогдашнего коменданта "Самообороны Майдана" Сергея Мельничука. В него вошли добровольцы из "Самообороны" и "Правового сектора".

"Айдар" считался одним из наиболее боеспособных батальонов. Именно его бойцы без потерь захватили город Счастье.

Осенью 2014 года появился доклад международной правозащитной организации Amnesty International, в котором указывалось на причастность некоторых бойцов "Айдара" к похищениям людей, кражам, шантажу, вымогательствам.

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Автор
Глеб Иванов
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Правильно. Его отпустят, конечно, но пусть теперь ходит и ссыт я на каждом шагу, пiдор. Так будет со всей фашней
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Гоша Злой
Гоша Злой
Franta Bonanta, типа вас руснявых сцыкунов?)
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Гоша Злой
Гоша Злой
ну что тут сказать.... награда нашла героя сражений в раде а не на поле брани....
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