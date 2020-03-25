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25 марта • обновлено в 14:32
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Экс-главу МИД Кожару задержали по подозрению в убийстве

11.8т
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Экс-главу МИД Украины Леонида Кожару, в доме которого 21 февраля был убит председатель правления телеканала "Интер" Сергей Старицкий, 25 марта задержали.

Об этом OBOZREVATEL рассказали собственные источники. Собеседник уточнил, что сейчас Кожару везут в суд. Ему инкриминируют подозрение в умышленном убийстве.

Экс-главу МИД Кожару задержали по подозрению в убийстве

Информацию о задержании экс-чиновника подтвердил на своей странице в Facebook, заместитель главы МВД Антон Геращенко. Он уточнил, что Кожаре вскоре изберут меру пресечения.

"Кожара и его жена изначально и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством. Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала Интер и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить", – написал Геращенко.

Напомним, 21 февраля в имении министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова Леонида Кожары, нашли тело бизнесмена Сергея Старицкого. 22 февраля национальная полиция по согласованию с прокуратурой переквалифицировала начато уголовное производство по факту гибели мужчины с самоубийства на умышленное убийство.

Кожара имел право на оружие, которое было обнаружено на месте гибели Старицкого, однако оно должно было храниться в сейфе. Экспертиза должна показать, это было убийство, или самоубийство.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В сети появились фото и видео с места загадочной гибели медиаменеджера Сергея Старицкого.

  • Стрельба произошла во время застолья. Одна из его участниц Марина Козерод сообщила, что компания выпивала с 15:00.

  • Журналист Денис Казанский написал, что экспертиза якобы обнаружила на одежде жены экс-главы МИД Украины Леонида Кожары следы продуктов выстрела.

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Автор
Глеб Иванов
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