Экс-главный санврач призвал на Новый год 'не собираться в кучи'

Встретить Новый 2021 год лучше всего в узком кругу людей, проживающих в одном помещении, чтобы существенно снизить риск заражения коронавирусом.

Такой совет в блиц-интервью OBOZREVATEL озвучил экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов. "Новый год – семейный домашний праздник. Посидите дома, поздравьте родных и близких с Новым годом. И меньше надо в кучи собираться, даже родственникам", – подчеркнул он.

Врач уточнил, что не рекомендует собираться вместе даже членам одной семьи, которые живут раздельно. "Только те, кто живет с тобой в квартире. А если даже дети, но живут отдельно, то поздравить по телефону – и все".

"Например, у меня в Киеве есть три близких семьи – это дети и внуки. Мы не общаемся лично, хотя и говорим каждый день по телефону. На праздники я тоже не планирую встречаться с ними напрямую. Поздравим друг друга – и все", – рассказал Бережнов.

Он также заявил, что все массовые празднования на Новый год следует запретить. "Елочку на улице можно поставить, она сильно не повлияет на количество заражений. Конечно, если там будет забитая площадь, плотная толпа, то повлияет", – пояснил медик.

Как писал OBOZREVATEL, советник киевского городского головы Владимир Бондаренко сообщил, что в столице отметят Новый год без массовых гуляний, но с главной елкой страны.