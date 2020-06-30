Экс-глава таможни Макаренко ставит своих 'смотрящих' за ГТС и использует 'старые схемы', – источник

Бывший глава Государственной таможенной службы Анатолий Макаренко, используя собственные связи, до сих пор негласно влияет на расстановку сил на таможне и зарабатывает на ней деньги.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников в таможенной службе. В частности благодаря возможности доступа к главе Офиса президента Андрею Ермаку через экс-министра Игоря Уманского, у которого Макаренко ходит в советниках, экс-таможенник расставляет на ключевые должности своих людей.

Как рассказали наши источники, то, что сейчас происходит на таможне один в один повторяет то, за что в свое время Макаренко был уволен из ГФС – халатность, злоупотребления и коррупция.

Как стало известно OBOZREVATEL, Макаренко способствует тому, что бы на должности ставили его людей, например, Юрия Дворака. За ним намертво закрепилась репутация "правой руки" Макаренко. Его имя не единожды упоминалось в СМИ в контексте разного рода коррупционных скандалов и "схематоза" на таможне. Сейчас Дворак, по нашей информации, приставлен Макаренко "смотрящим" за Киевской таможней. Официально же ею руководит еще один ставленник Макаренко – Антон Борисенко, который ранее уже "проявил" себя в Одессе, если верить региональным (и не только) СМИ.

Наши источники, в частности, уверяют, что больше всего денег приносит таможенный пост "Западный", расположенный на улице Малинской. Его начальник И.С.Кулик – ставленник и приятель заместителя начальника таможни Павла Сыча, который, в свою очередь, должностью вроде бы обязан лично Макаренко. Тут, как нас уверили, "стригут" практически со всего импорта (как из ЕС, так и из Азии), наиболее часто – с помощью занижения таможенной стоимости и подмены товаров. По данным нашего источника, наиболее активно через этот пост оформляется ООО "Леттеркинг".

Таможенный пост на улице Вацлава Гавела возглавляет личный помощник Макаренко – Евгений Сай. Здесь, по информации нашего источника, активно используется практически весь арсенал методов, используемых в "серых схемах" на таможне: занижается таможенная стоимость ввозимых товаров, подменяются коды товаров и их наименование, занижается вес. Именно через этот пост, по информации нашего источника, активно оформляются грузы ООО "Санахант", таможенная стоимость грузов компании может занижаться в десятки раз. Есть также информация о том, что здесь "в серую" едет ООО "Алло".

Теневые схемы на таможенном посте "Столичный" могут реализоваться под присмотром начальника поста Александра Косяшникова, которого также называют человеком Макаренко. В частности, есть информация о занижении платежей ООО "Авто дженерал Траст". На этом посту в основном оформляются миксы товаров.

Подробнее о коррупционных схемах на таможне читайте в материале OBOZREVATEL.