Экс-глава СВР оставил себе служебное жилье после отставки: журналисты раскрыли схему
Отправленный недавно в отставку глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов пожертвовал Госпогранслужбе свою квартиру в Житомире, чтобы приватизировать служебное жилье в Киеве.
Схему генерала разведки с недвижимостью описали журналисты “Українських новин”. О благотворительном поступке экс-главы СВР они узнали из его декларации.
Ответы на официальные запросы подтвердили эту информацию, но журналисты нашли одну интересную подробность.
Квартиру, которую Евдокимову выделили в Киеве как служебную, после отставки он государству не вернул. Более того, ее исключили из числа служебных, а бывший главный разведчик страны обратился к администрации Госпогранслужбы за разрешением на ее приватизацию.
Однако дважды приватизировать государственное жилье закон запрещает.
“Поэтому, видимо, желанием обойти эту норму, а не благотворительным порывом и было вызвано пожертвование в виде ранее приватизированной житомирской квартиры генерала”, - заключили расследователи.
Они предположили, что, используя свое влияние, Евдокимов выгодно обменял свою малоликвидную недвижимость в Житомире на столичное жилье.
“Во сколько обошелся государству такой "обмен" в ответе не указывается, но точно не одну сотню тысяч гривен”, – сказано в публикации.
Ее авторы подчеркнули, что в ходе сделки явно была нарушена статья 35 Жилищного кодекса Украины, которая запрещает искусственно ухудшать жилищные условия, а такие гражданине не берутся на учет лиц, требующих улучшения жилищных условий на протяжении пяти лет.
Реакция правоохранительных органов на сомнительную "рокировку" со служебными квартирами пока отсутствует, отметили журналисты.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Кондратюка главой Службы внешней разведки Украины, уволив предыдущего председателя СВР Валерия Евдокимова.