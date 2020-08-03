Экс-глава СВР оставил себе служебное жилье после отставки: журналисты раскрыли схему

Отправленный недавно в отставку глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов пожертвовал Госпогранслужбе свою квартиру в Житомире, чтобы приватизировать служебное жилье в Киеве.

Схему генерала разведки с недвижимостью описали журналисты “Українських новин”. О благотворительном поступке экс-главы СВР они узнали из его декларации.

Ответы на официальные запросы подтвердили эту информацию, но журналисты нашли одну интересную подробность.

Квартиру, которую Евдокимову выделили в Киеве как служебную, после отставки он государству не вернул. Более того, ее исключили из числа служебных, а бывший главный разведчик страны обратился к администрации Госпогранслужбы за разрешением на ее приватизацию.

Однако дважды приватизировать государственное жилье закон запрещает.

“Поэтому, видимо, желанием обойти эту норму, а не благотворительным порывом и было вызвано пожертвование в виде ранее приватизированной житомирской квартиры генерала”, - заключили расследователи.

Они предположили, что, используя свое влияние, Евдокимов выгодно обменял свою малоликвидную недвижимость в Житомире на столичное жилье.

“Во сколько обошелся государству такой "обмен" в ответе не указывается, но точно не одну сотню тысяч гривен”, – сказано в публикации.

Ее авторы подчеркнули, что в ходе сделки явно была нарушена статья 35 Жилищного кодекса Украины, которая запрещает искусственно ухудшать жилищные условия, а такие гражданине не берутся на учет лиц, требующих улучшения жилищных условий на протяжении пяти лет.

Реакция правоохранительных органов на сомнительную "рокировку" со служебными квартирами пока отсутствует, отметили журналисты.

В Госпогранслужбе подтвердили, что получили квартиру от Евдокимова (Українські новини)

Квартира єкс-главі СВР в Киеве была исключена из служебных (Українські новини)

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Кондратюка главой Службы внешней разведки Украины, уволив предыдущего председателя СВР Валерия Евдокимова.