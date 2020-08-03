Экс-глава СВР оставил себе служебное жилье после отставки: журналисты раскрыли схему
Бывший руководитель СВР подарил одну квартиру, чтобы приватизировать другую. Сайт СВР Украины
Отправленный недавно в отставку глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов пожертвовал Госпогранслужбе свою квартиру в Житомире, чтобы приватизировать служебное жилье в Киеве.
Схему генерала разведки с недвижимостью описали журналисты “Українських новин”. О благотворительном поступке экс-главы СВР они узнали из его декларации.
Ответы на официальные запросы подтвердили эту информацию, но журналисты нашли одну интересную подробность.
Квартиру, которую Евдокимову выделили в Киеве как служебную, после отставки он государству не вернул. Более того, ее исключили из числа служебных, а бывший главный разведчик страны обратился к администрации Госпогранслужбы за разрешением на ее приватизацию.
Однако дважды приватизировать государственное жилье закон запрещает.
“Поэтому, видимо, желанием обойти эту норму, а не благотворительным порывом и было вызвано пожертвование в виде ранее приватизированной житомирской квартиры генерала”, - заключили расследователи.
Они предположили, что, используя свое влияние, Евдокимов выгодно обменял свою малоликвидную недвижимость в Житомире на столичное жилье.
“Во сколько обошелся государству такой "обмен" в ответе не указывается, но точно не одну сотню тысяч гривен”, – сказано в публикации.
Ее авторы подчеркнули, что в ходе сделки явно была нарушена статья 35 Жилищного кодекса Украины, которая запрещает искусственно ухудшать жилищные условия, а такие гражданине не берутся на учет лиц, требующих улучшения жилищных условий на протяжении пяти лет.
Реакция правоохранительных органов на сомнительную "рокировку" со служебными квартирами пока отсутствует, отметили журналисты.
В Госпогранслужбе подтвердили, что получили квартиру от Евдокимова (Українські новини)
Квартира єкс-главі СВР в Киеве была исключена из служебных (Українські новини)
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Кондратюка главой Службы внешней разведки Украины, уволив предыдущего председателя СВР Валерия Евдокимова.