Экс-глава Нацполиции Князев госпитализирован с COVID-19 в тяжелом состоянии – СМИ
Экс-глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заразился коронавирусом (COVID-19) и его в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Об этом пишет "Страна" со ссылкой на источник в НПУ. Отмечается, что нынешнего советника министра внутренних дел Арсена Авакова госпитализировали в Александровскую больницу Киева.
При этом Княев заболел еще на прошлой неделе, а после госпитализации его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Добавим, что экс-главе Нацполиции 49 лет. Он возглавлял НПУ в 2017-2019 годах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
24 сентября во время брифинга в Киеве глава Национальной полиции Украины Сергей Князев объявил о своей отставке.
Перед этим он заявил, что стал объектом информационной атаки из-за скандала вокруг бывшей жены.
Польские таможенники задержали его экс-супругу Викторию на границе. Причина – недекларирование 650 тысяч евро.
По информации источника OBOZREVATEL, на Князеву оформлено большинство их совместного имущества. При этом развод мог быть фиктивным, чтобы не декларировать состояние, автопарк, квартиры и дома.
При этом Сергей Князев опроверг задержание экс-жены Виктории на таможне в Польше с 650 тысячами евро.
В то же время был инсайд о том, что глава МВД Арсен Аваков якобы еще неделю назад уволил Князева – до того, как стало известно о скандале с его бывшей женой.
Экс-глава Нацполиции Сергей Князев при увольнении получил более 2,3 млн грн.
Позже стало известно, что Сергей Князев назначен советником министра внутренних дел и членом коллегии МВД.