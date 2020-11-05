Экс-глава Черниговского облсовета умерла от рака

Умерла бывшая председатель Черниговского областного совета, заместитель председателя облгосадминистрации Наталья Андреевна Романова.

Об этом в Facebook сообщил глава Черниговской епархии ПЦУ Евстратий Зоря. Романова боролась с онкологическим заболеванием.

"О Наталье Андреевне остаются лучшие светлые воспоминания, остаются добрые дела, которые она сделала. Пусть Господь упокоит ее душу в своих дома! Родным и близким – сил перенести горечь потери", – написал священнослужитель.

О смерти Романовой в Twitter сообщил и бывший народный депутат Украины лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Он напомнил, что Романова с его легкой руки стала главой Черниговского облсовета.

"Хорошая и искренняя был человек, настоящая украинская казачка. Вечная память!" – написал Ляшко.

Наталья Андреевна Романова родилась 18 ноября 1960 года в Будапеште в семье военного.

Закончила факультет истории и права Черниговского государственного педагогического института. Работала учителем и директором школы в Чернигове. Была помощником-консультантом народного депутата Украины.

Закончила Национальную академию государственного управления при президенте Украины и Одесскую национальную юридическую академию.

С 2006 по 2010 возглавляла Черниговский областной совет. Временно исполняла обязанности председателя Черниговской облгосадминистрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Олег Тудан из Черновцов умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В свое время он работал корреспондентом ТСН и "Громадське Буковина" в Черновцах.