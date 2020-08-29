Экс-чиновника "Нафтогаза" поймали на хищении миллионов.

Бывшего руководителя компании, учредителем которой является НАК "Нафтогаз", заподозрили в хищении 1,7 миллионов гривен.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины в Facebook, ему уже сообщили о подозрении.

"Нацполиция разоблачила экс-чиновника государственного предприятия в растрате более 1,7 миллиона гривен. Бывшему руководителю общества, учредителем которого является НАК "Нафтогаз", следователи сообщили о подозрении", – сказано в сообщении ведомства.

Как отмечается, в течение 2018-2019 годов с нарушением требований действующего законодательства, на основании выданных им приказов было безосновательно выплачено производственных премий на общую сумму 1,7 млн грн, из которых более 960 тыс. грн – непосредственно директору общества.

Правоохранители отметили, что располагают достаточными доказательствами причастности чиновника к растрате и завладении средствами компании.

Экс-чиновника "Нафтогаза" поймали на хищении миллионов: раздавал тысячные премии МВС / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, начальника одного из управлений Секретариата Кабинета министров Украины задержали за вымогательство и получение взятки.

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