Бережнов: новый штамм коронавируса все равно проникнет в Украину. Блиц-интервью

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, отличается большей заразностью, чем предыдущий. Тем не менее, хотя бы частичный иммунитет к нему должны иметь те, кто переболели COVID-19, и те, кто был привит от него.

Сейчас нет причин для паники, но правительство Украины должно оценить все риски для страны и принять необходимое решение. Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов.

Из того, что пока известно о новом штамме коронавируса – он имеет некоторые генетические отличия и более заразен. Но в целом это тот же COVID-19.

Это так же, как грипп. Например, грипп А – H1N1, который называли "испанкой". Его вариаций уже столько! Там постоянно что-то меняется. Но все равно в основе своей он остается тем самым гриппом H1N1.

В геноме коронавируса произошло небольшое изменение, непосредственно в "короне", и теперь он легче проникает в клетку. А раз он легче проникает в клетку, следовательно, и количество заражений растет.

Что имеется в виду под термином "более заразен"? Есть понятие заражающей дозы, и ее надо получить. Например, чтобы заболеть "обычным" коронавирусом потребуется количество вирусных тел N, а для нового штамма – это N минус какое-то количество вирусных тел. Условно, если новый штамм заразнее на 70%, то в первом случае для заражения нужно получить 100 вирусных тел, во втором – 30.

Если сравнивать с гриппом H1N1, то он местами постоянно меняет свою генетическую структуру, и мы каждый год прививаемся от новых штаммов. Но даже если я прививался в этом году, а в следующем году не привьюсь, то у меня останется иммунная память к этому типу вируса. Да, я могу заболеть, но буду болеть легче.

Не могу сказать точно, будет ли вакцина от коронавируса защищать и от этого штамма. Но по идее, должна бы защищать.

Хотя бы потому, что может быть так называемый перекрестный иммунитет. То есть может не быть иммунитета к конкретному штамму, но к этому типу вируса иммунная система может быть уже готова.

Вопрос в том, будет ли иммунитет на новый штамм вируса срабатывать у тех, кто переболел, у тех, кто был вакцинирован. Мое личное мнение – иммунной системе будет легче реагировать, и она отреагирует быстрее. В таком случае ответ иммунной системы на вирус будет не на 14-й день, а намного раньше.

Я не вижу связи между началом вакцинации от COVID-19 в Великобритании и появлением нового штамма коронавируса. Он был выявлен еще в сентябре.

А вакцинный штамм – это вообще не штамм. Там нет вируса – ослабленного или живого. Там есть его фрагменты или даже искусственно созданные части вируса.

Это никак не связано.

На появление нового штамма коронавируса среагировали достаточно серьезные страны, в том числе Германия, Франция, Израиль, Турция.

Что необходимо сделать Украине? Это ситуация, которая требует серьезной проработки ученых, в том числе необходимо выяснить, как будут вести себя переболевшие, которых в Украине более миллиона.

У нас есть соответствующие структуры и специалисты. Есть группа при СНБО, есть группа при Минздраве, есть Центр общественного здоровья. Я думаю, что они достаточно быстро оценят угрозы, примут решение и наметят какие-то мероприятия.

Я как врач могу сказать: давайте закроемся, никого не будем пускать. Но это не выход, жизнь есть жизнь. Необходимо и обеспечить нормальное функционирование государства, и защитить граждан. Простого решения здесь нет.

Защититься от нового штамма на 100% невозможно, он все равно проникнет. Надо быть готовым к тому, чтобы проводить какие-то мероприятия, чтобы уменьшить пики заболеваемости, чтобы не перегружать медсистему – новые койки, реанимации, мест не хватает – и пошло-поехало.