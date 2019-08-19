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"Экономят на всем": опубликовано показательное видео провального сезона в Крыму

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В аннексированном Россией Крыму в разгар курортного сезона взлетели цены на отдых.

Как говорится в сюжете "Крым.Реалии", туристы экономят на всем, чтобы отдохнуть (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Весь год складывали по копеечки ежемесячно, потому что мы живем так же небогато, как и вы", - поделилась отдыхающая.

"Огорчила цена за еду, потому что очень дорого по сравнению с другими городами", - рассказала туристка из Ялты.

Пляж в Ялте

Пляж в Ялте

скриншот видео

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Сами крымчане количество туристов оценивают по-разному, отмечая, что на туристические путевки спрос упал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму жестко критикуют граждан Российской Федерации, которые решили переехать на полуостров.

Ранее в Евпатории показали "разгар сезона"– пустые пляжи, кафе и магазины.

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Место
Украина
Тег
Крым
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
Так Крым же пустой ! Эй р@гулятина !!! Бгггг
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