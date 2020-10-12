Степанов сказал, почему в Украине не введут повторный локдаун

Несмотря на высокую заболеваемость коронавирусной инфекцией, вводить жесткий локдаун в Украине не будут.

Если прибегнуть к такой мере, в стране возникнет другая проблема – экономическая, заявил в эфире "Завтрака с 1+1" министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы будем усиливать меры по карантину, но вводить жесткий локдаун, как был в марте, не будем. Экономика не выдержит", – сказал он.

По мнению министра, если бы в марте и апреле не был введен локдаун, медицинская система Украины исчерпала бы себя за неделю-две из-за недостаточности коек для инфицированных в медицинских учреждениях и отсутствия необходимого для пациентов оборудования.

Степанов еще раз напомнил о важности соблюдения правил карантина, поскольку многие украинцы относятся к ограничениям легкомысленно.

"Например, мы предлагаем ограничивать работу заведений питания после 22 часов. Нужно, чтобы рестораны работали, а этот запрет поможет уменьшить количество посетителей в вечернее время. Если раньше отправить детей на каникулы, то это поможет уменьшить количество людей, которые передвигаются. Мы делаем шаги, которые помогут уменьшить контакты между людьми, чтобы таким образом разорвать цепь распространения болезни", – отметил Степанов.

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