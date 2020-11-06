Экология в Украине превратилась в орудие политического рейдерства, - Бортник

Мария Шевчук Общество 15:32, 6.11.2020 Обновлено: 15:39, 6.11.2020

Во время избирательной кампании многие политики используют тему защиты окружающей среды только для получения электоральных дивидендов. При этом, в Украине так и не было создано ни одной политической силы, которая бы реально занималась проблемами экологии.

Об этом в эфире 24 канала заявил политолог Руслан Бортник.

"В настоящее время создано очень много "зеленых" партий или движений, которые то обслуживают чьи-то интересы и атакуют оппонентов, то, к сожалению, откровенно занимаются рейдерством. Атакуют те или иные бизнес под зелеными флагами. Полноценных "зеленых" партий, которые на самом деле занимались бы проблемами защиты окружающей среды, до сих пор не создано", - отметил политолог.

По словам Бортника, чтобы не потерять доверие украинцев, политики должны не только использовать экологические лозунги, но и на деле заботиться о защите окружающей среды и выполнять свои предвыборные обещания.

Как сообщал OBOZREVATEL, эколог Александр Дячук констатировал, что несмотря на предвыборные обещания политиков, экологическая ситуация в Украине и в дальнейшем будет оставаться неудовлетворительной, ведь тема защиты окружающей среды в настоящее время в нашей стране поднимается для получения электоральных баллов, а не для решения болезненных экологических проблем.

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